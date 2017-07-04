Фестиваль красок в Томске (ФОТО)

4 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую субботу, 1 июля, в Томске на нижней террасе Лагерного сада прошел фестиваль красок «Color Fest» 2017, организованный ООО «Пивоварня Кожевниково» в честь дня рождения предприятия.

«Color Fest» – российский аналог индийского праздника весны. Главная традиция – обсыпать друг друга яркой краской. Считается, что чем сильнее человек испачкан краской, тем больше ему будет благоволить удача.

Для праздника организаторы уже закупили две тонны безопасной, гипоаллергенной, легко смывающейся краски. Краску выдавали в обмен на купоны, которые промоутеры бесплатно раздавали на лестнице, ведущей к месту праздника.

Праздничную атмосферу фестиваля создавали ансамбль кавказского танца Ловзар, студия современного индийского танца InDiDance, Трайбл-группа JaiFury, Школа танцев YulianaDance. В перерывах между выступлениями проходили конкурсы для зрителей с призами от организатора праздника. Ближе к вечеру на главной сцене фестиваля выступила группа Rocking Radio, которая исполнит хиты зарубежной и российской поп- и рок-сцены.

Фото: Вероника Белецкая

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