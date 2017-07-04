Пенсионерка выпала из маршрутки в Томске
4 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера днем, 3 июля, в Томске из маршрутки выпала 72-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 15.05 на ул.Б.Подгорной, 120, на остановке «Зырянский переулок». Здесь из маршрутного ПАЗа №442 выпала женщина. По предварительным данным, при посадке пассажиров, водитель автобуса не убедился в безопасности и начал движение. В это время, входящая в салон транспортного средства пассажирка, упала.
В результате происшествия пожилая женщина-пассажир была доставлена в медицинское учреждение.
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