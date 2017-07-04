В Томске расследуют махинации с поставками еды в детские сады

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские выявили факт крупного мошенничества, связанного с поставками продуктов питания в дошкольные учреждения Томска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, руководитель группы учетов одного из бюджетных учреждений Томска совместно с индивидуальным предпринимателем фальсифицировали счета-фактуры, товарные накладные на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения Томска на сумму около 500 тыс. рублей. При этом поставка продуктов питания в данные учреждения не осуществлялась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь фигурантам дела грозит до шести лет тюрьмы.

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