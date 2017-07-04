Мастера представят дух былинных сказаний на томском «Празднике кузнеца»

4 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

В этом году на «Празднике кузнеца» мастера молота и наковальни посоревнуются в двух номинациях, сообщают в администрации Томского района.

В рамках первой – «Домашнее задание» - кузнецам необходимо представить на суд жюри фестиваля готовую работу. Это может быть кованный столб с фонарем высотой не менее 2 метров, парковая лавочка, рассчитанная на 4 – 5 человек, или малая архитектурная форма. При этом изделие должно быть выполнено в духе былинных сказаний и отражать роль кузнеца в народной культуре.

Вторая номинация - «Кузнец-молодец» - составляет самую зрелищную часть фестиваля: кузнецам необходимо провести мастер-класс по ремеслу. Здесь задача участников – собрать максимальное количество зрителей на своей площадке. При этом формат мастер-класса никак не ограничивается: кузнецы могут использовать элементы интерактива, стилистически оформлять свою площадку, подготовить выставку работ и так далее. Победитель этой номинации будет выбран посредством народного голосования.

Напомним, фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца» пройдет в регионе 22 июля. Местом проведения по традиции станет Семилуженский казачий острог (с.Семилужки Томского района).

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