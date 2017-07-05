В Томске начались работы на Коларовском тракте

5 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Подрядчик начал работы на Коларовском тракте в Томске. В этом году здесь запланирован перенос коммуникаций, устройство подходов и расширение дороги, сообщает пресс-служба мэрии.

АО «Консалтингстройинвест» приступила к строительству транспортной развязки под железной дорогой «Тайга — Томск» на 76-м километре (финансирование за счет полученного трансферта из федерального бюджета). В 2017 году на Коларовском тракте будет произведен вынос кабельной канализации протяженностью 150 погонных метров в районе ул.Континентальной, попадающей под уширение, с последующим выносом оптоволоконного кабеля общей протяженностью 1,26 км. Также в этом году планируется переустройство электрических сетей на указанном участке и организация кольцевого пересечения со спрямлением ул.Континентальной.

В связи с началом работ томичей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим на данном участке.

Тэги/темы: