Маршрутка врезалась в «Газель» в Томске, никто не пострадал

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера днем, 4 июля, в Томске столкнулись маршрутный №32 и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 12.40 на ул.5-й Армии, 5а. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию идущего впереди грузовика.

В момент ДТП в салоне маршрутки находились 11 пассажиров, трое из них: 5-летний мальчик, 16-летняя девушка и 36-летняя женщина для врачебного осмотра были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра их отпустили домой.

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