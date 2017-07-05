Ливень затопил улицы Стрежевого

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2017 // Фото: Антон Карибов

Вчера вечером, 4 июля, на Стрежевой обрушился сильный ливень в результате которого улицы города оказались подтоплены.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вода поднялась за 15 минут, из-за чего движение по улицам было сильно затруднено.

В свою очередь в администрации города объяснили, что потоп произошел из-за забитых ливневок. Отмечается также, что после ливня основные потоки воды сошли в течение получаса.

Фото: Vk.com

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