Организации Томска должны привести в порядок входные группы своих зданий — мэр

5 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

На прошедшем сегодня, 5 июля, селекторном совещании мэр Томска отметил, что многие крупные учреждения в городе безответственно относятся благоустройству своих зданий и подходов к ним. Градоначальник дал поручение санитарной милиции Томска совместно с районными администрациями отработать этот вопрос с собственниками зданий.

«Мы проводим большие работы по благоустройству Томска, а крупные предприятия и организации города не могут привести в порядок подходы к зданиям. В центре города мы можем увидеть разбитое крыльцо у федерального учреждения, «убитую» лестницу, ведущую в учреждение культуры», - отметил Иван Кляйн.

Глава города дал поручение санитарной милиции совместно с районными администрациями проинспектировать входные группы в крупные учреждения города и при выявлении ненадлежащего состояния выписывать предписания по устранению нарушений.

Отметим, что за минувшие сутки санитарная милиция Томска сутки составила 53 акта осмотра, и выписала 42 предписания и 7 протоколов. О том, как работает санитарная милиция, можно прочитать в нашем материале.

Тэги/темы: