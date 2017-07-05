Умер известный томский политик Владимир Казаков

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Томский политик, депутат нескольких созывов гор- и облдумы, профессор ТГУ Владимир Казаков скончался, сообщает пресс-служба вуза.

«Томский государственный университет, Институт экономики и менеджмента, Юридический институт и профсоюзная организация ТГУ с прискорбием сообщают о кончине профессора кафедры финансового права ЮИ ТГУ Владимира Казакова и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Казаков перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Гражданская панихида состоится завтра, 6 июля, с 13.00 до 14.00 в Богоявленском соборе (площадь Ленина, 7).

Владимир Казаков родился 20 августа 1966 года Междуреченске Кемеровской области. В 1998 году окончил экономический факультет Томского госуниверситета, в 2006 юридический факультет ТГУ. С 2005 по 2008 годы был доцентом кафедры финансов и учета экономического факультета ТГУ, после стал профессором. С 2001 года — депутат Думы Томска. «Почетный работник высшего образования РФ», «Почетный работник в сфере молодежной политики».

У Владимира Казакова остались жена, сын и дочь.

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