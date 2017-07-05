Томский «Аманифест» переедет на Белое озеро

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2017 // Фото: Vk.com/amainfest

В субботу, 8 июля, в Томске на Белом озере пройдет традиционный концерт этнической музыки с участием музыкальных и танцевальных коллективов Томска Amanifest.

Уже традиционно в программе принимает участие ансамбль «Пересек» в репертуаре которого нашли своё место традиции сибирской деревни, южно-русские, казачьи, украинские, белорусские песенные традиции.

Так же фольклором занимается еще один участник фестиваля - не так давно образованный проект «Гать», исполняющий музыку на гуслях, свирели, концовке, жалейке, берёстовом роге, двоянке, скрипке и шумовых инструментах. Продолжая русскую тематику, хорошо известный в Томске и за его пределами мастер балалайки Мирослав Кузляев исполнит зажигательные народные хиты, которые заставят любого пойти в пляс.

Помимо традиционного народного фольклора, и другие томские группы представят свои этно-акустические программы. Так, например, Dak Houze, более известные как рок-группа, исполнят перкуссионно-этнические композиции специально для зрителей фестиваля.

Группа Ларъёган уже принимала участие в Аманифесте-2016, и в этом году участники коллектива тоже порадуют своими странноватыми, но мелодичными авторскими композициями. Коллектив «Gastello и Патрушева» в этом составе выступят на фестивале впервые, но сама Светлана Патрушева известна по Сибири как фолк-исполнительница душевных песен, участница и лауреат множества фестивалей.

Кроме музыкальных номеров, в программе будут и танцевальные коллективы. Так, студия «Трайберика» приготовила выступление в стиле трайбл — это танец, напоминающий многие и не похожий ни на один из них.

«Трайбл взял все лучшее и самое красивое из нескольких танцевальных направлений. Змеиная пластика, гордая осанка, роскошные костюмы - это все трайбл», — сообщают организаторы.

Также перед гостями фестиваля выступит неоднократный победитель международных конкурсов и фестивалей арабского искусства Восточной Сибири - ансамбль восточного танца «Тиара». Номера представит школа фламенко Дарьи Трубицыной Encanto.

Перед концертом все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и прогуляться по тематической выставке мастеров.

«В этом году у нас новое место, и это главное. Там лучше и больше сцена, качественнее аппаратура, больше места для выставки мастеров. В принципе, мастеров предполагается больше, чем в прошлые годы. Будут представлены чай от Чайной Обители и кондитерские изделия от разных производителей.

Мастер-классы тоже довольно необычные, если раньше был упор на танцевальные, то теперь есть и познавательные, и больше музыкальных мастер-классов», — рассказала одна из организаторов фестиваля Наталья Геннеберг.

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