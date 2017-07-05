В Томске обустроят пространство для творческих людей

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

В Томске на ул.Дизайнеров вдоль ручья появится общественное пространство, где смогут собираться творческие люди со всего города.

Как отмечают в пресс-службе, пространство вошло в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», их дизайн-проекты согласованы с местными жителями.

Здесь планируется обустроить велодорожку, берега ручья будут выложены щебнем и утрамбованы. Также тут установят многофункциональные деревянные кубы и настилы, проведут зонирование территории, высадят новые деревья, установят садовые диваны со скворечниками.

В создании проекта принимали участие члены томского ландшафтного клуба. В последующие годы благоустройство этой территории будет продолжено.

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