Томская область рассчитывает расширить поставки высокотехнологичной продукции Газпрому

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Власти Томской области рассчитывают в августе подписать с ПАО «Газпром» дополнительное соглашение к действующей «дорожной карте» закупок высокотехнологичной продукции томских предприятий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу региона Сергея Жвачкина.

«Готовим дополнение к „дорожной карте“. В августе приедет председатель правления „Газпрома“ Алексей Борисович Миллер, и мы его (дополнение — прим.ред.) здесь в Томске подпишем», — сказал Сергей Жвачкин.

Он сообщил, что по действующей с 2013 года «дорожной карте» «Газпрому» уже было поставлено продукции на 12 млрд рублей. Причем экономия на закупках для газовой монополии составляет по разным видам продукции от 12% до 36% по сравнению с зарубежными аналогами.

«Мы создали систему, которая соединяет мосты между спросом и предложением — между нашей наукоемкой продукцией и теми предприятиями, которые потребляют эту продукцию», — отметил он.

Зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил журналистам, что опыт работы с Томской областью был распространен еще на 12 регионов, а также Белоруссию.

Виталий Маркелов также сообщил, что в рамках «дорожной карты» на Томском электромеханическом заводе (ТЭМЗ) завершается создание производства антипомпажных клапанов и электроприводов для газопровода «Сила Сибири».

«С Томским электромеханическим заводом был подписан контракт на поставку изделий для нужд „Газпрома“, под этот контракт „Газпром“ дал 1,5 млрд рублей через „Газпром инвестпроект“ на оснащение завода. Мы сегодня видели, что завершается подготовка (к запуску производства — прим.ред.), и „Газпром“ вернет эти деньги через продукцию, которую будет выпускать ТЭМЗ», — сказал Виталий Маркелов.

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