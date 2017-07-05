Томские полицейские задержали водителя маршрутки с признаками наркотического опьянения

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске задержали водителя маршрутного автобуса, который вел себя неадекватно и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть ГИБДД поступила информация от граждан о неадекватном поведении 38-летнего водителя. Проследив за ним стражи порядка заметили, что мужчина не пристегнут. В салоне транспортного средства на тот момент находилось более десяти пассажиров.

«Полицейские остановили автобус для проверки документов, и во время общения с водителем заметили у него признаки наркотического опьянения», — говорится в сообщении.

По данному факту составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнения водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Теперь водителю грозит штраф в 30 тыс. и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Тэги/темы: