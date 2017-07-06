В томских дворах установили 7 спорткомплексов с рукоходами и тренажерами

6 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

С начала лета в дворах Томска установили 7 физкультурно-спортивных комплексов. Всего по программе «От томского двора - до олимпийского пьедестала» до конца августа новые спортивные сооружения появятся по 54 адресам, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в Ленинском районе уже завершен монтаж комплексов по 7 из 12 адресов: это пер. Войкова, 84б, пер. Механический, 10, ул. Г. Чубаровцев, 24, пер. Успенского, 10, ул. К.Ильмера, 21, ул. Говорова, 18-22, ул. Интернационалистов, 31-пр. Мира, 27.

До конца недели подрядчик районной администрации планирует завершить работы по пр. Мира, 21, ул. Смирнова, 38/5, пос. Киргизка, 60е.

В Советском районе установка турников и тренажеров начинается с 5 июля, к 15 июля монтаж планируют завершить по всем 12 адресам. В Кировском и Октябрьском районах работы по подготовке площадок планируется начать в конце следующей недели.

Напомним, каждый физкультурно-спортивный комплекс по программе «От томского двора - до олимпийского пьедестала» включает в себя брусья, турники, канат, рукоход, шведскую стенку и антивандальные тренажеры.

Адреса площадок проекта «От томского двора – до олимпийского пьедестала» в 2017 году:

В Кировском районе – ул. Мокрушина, 12а, ул. Ф. Лыткина,14/1, ул. Артема, 6-8, ул. Советская, 110, ул. Киевская, 86г, ул. 2-я Степная, 27-29, ул. Красноармейская, 119, пер. Нахимова,10-ул. Елизаровых, 49, с. Тимирязевское, ул. Путевая,1А-З, д. Эушта, ул. Школьная, 3, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11, ул. Киевская, 111.

В Советском районе – по ул. Кулагина, 45, ул. Елизаровых, 72, ул. Сибирская, 104/4, ул. Кучина (пер. с ул. Братьев Троновых), ул. Жуковского, 35, ул. Алтайская, 76/1, ул. Гоголя, 29-29а, пр. Комсомольский, 39/1, ул. Киевская, 11, пр. Фрунзе, 122-124, ул. Лебедева, 39.

В Ленинском районе – по ул. К. Маркса, 42, ул. Дальне-Ключевская, 16а-16б, ул. Войкова, 84б, пер. Механический, 10, ул. Героев Чубаровцев, 24, пер. Успенского, 10, ул. К. Ильмера, 21, ул. Говорова, 18-22, ул. Интернационалистов, 31-пр. Мира, 27, пр. Мира, 19/1-21, ул. Смирнова, 38/1-38/5, пос. Киргизка, 60е.

В Октябрьском районе – ул. Яковлева, 12 и 35, ул. Пушкина, 52д, ул. Железнодорожная, 28, Иркутский тракт, 57 и 174/2, ул. Новосибирская, 8, ул. Ивана Черных, 28 и 109/2, ул. Мичурина, 51/3, ул. С. Лазо, 27/1 и 28, пер. Карский, 35, ул. Обручева, 8-10, ул. Клюева, 3-3а, ул. Энтузиастов, 45, ул. Бела Куна, 2, ул. МПС, 11.

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