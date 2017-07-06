Холодная вода вернулась в отключенные дома Томска раньше срока (ФОТО)

6 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: ООО «Томскводоканал»

Сегодня утром, 6 июля, «Томскводоканал» завершил весь комплекс монтажных работ и раньше указанного срока восстановил водоснабжение на отключенных улицах города, сообщает пресс-служба предприятия.

Накануне бригады предприятия подключали к системе централизованного водоснабжения участок водопровода к новому микрорайону Радонежский. Параллельно были смонтированы 18 задвижек и 7 затворов. Диаметр их – от 150 до 500 мм. Это позволит производить необходимые плановые и аварийно-ремонтные работы на насосных агрегатах станции без отключения абонентов.

Подача воды в зону отключения началась в 3.15. А к 4.45 все дома, попавшие в зону отключения, были с водой, тогда как предполагалось, что водоснабжение будет восстановлено лишь к 6.00.

Сейчас бригады предприятия занимаются благоустройством места раскопок.

Фото: ООО «Томсководоканал»

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