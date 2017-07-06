Томские спасатели нашли потерявшегося в лесу грибника

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера вечером, 5 июля, в Главное управление МЧС России по Томской области поступило сообщение о том, что на 41 километре трассы Томск-Мариинск ушёл в лес за грибами и не вернулся 61-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к поискам были привлечены 44 человека: сотрудники МЧС, полиции, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы, представители администрации Турунтаевского сельского поселения, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Сегодня в 9.00 грибника нашли спасатели Томской областной поисково-спасательной службы. По предварительным данным, во время сбора грибов мужчине стало плохо.

Пострадавший госпитализирован.

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