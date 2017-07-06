Томские спасатели нашли потерявшегося в лесу грибника
6 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Вчера вечером, 5 июля, в Главное управление МЧС России по Томской области поступило сообщение о том, что на 41 километре трассы Томск-Мариинск ушёл в лес за грибами и не вернулся 61-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба ведомства, к поискам были привлечены 44 человека: сотрудники МЧС, полиции, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы, представители администрации Турунтаевского сельского поселения, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Сегодня в 9.00 грибника нашли спасатели Томской областной поисково-спасательной службы. По предварительным данным, во время сбора грибов мужчине стало плохо.
Пострадавший госпитализирован.
Тэги/темы: