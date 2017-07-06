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«Ростелеком» обеспечил связью жителей села Жуково Кривошеинского района

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«Ростелеком» установил современное коммутационное оборудование в селе Жуково Кривошеинского района. В результате абонентам стали доступны услуги традиционной телефонии, широкополосного доступа в интернет и интерактивного ТВ.

В Жуково проживает порядка ста десяти семей или около пятисот человек. Благодаря установленному оператором оборудованию стационарным телефоном могут пользоваться 64 домохозяйства, широкополосным интернетом – 32 семьи.

«Компания планомерно ведет работу по обеспечению услугами связи малых населенных пунктов, – комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. – До 1 августа мы планируем расширить емкость оборудования в Жуково еще на 32 порта. То есть домашним телефоном вскоре смогут воспользоваться 96 сельских семей и до 64 сможет увеличится число домохозяйств-пользователей интернетом и интерактивным ТВ. Таким образом мы полностью удовлетворим заявки жителей села на подключение наших услуг».

«Ростелеком» является единым поставщиком услуг на территории всей страны и обладает самой мощной телеком-инфраструктурой. Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 061, 8-800-1000-800.

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