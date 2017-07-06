В Томске создали тренажер для пожарной авиации

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: UNIGINE

Специалисты томской IT-компании UNIGINE создали авиатренажер, который поможет пилотам МЧС лучше подготовиться к сложным и опасным миссиям по спасению лесов. Разработка будет представлена на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

«Самые сложные пожары невозможно потушить без авиации: только в Иркутской области за прошедшие

выходные самолет-амфибия Бе-200 и вертолет МИ-8 сбрасывали воду на горящие леса 26

раз. Такие вылеты требуют уникальной квалификации пилотов, которую невозможно развить

без продолжительной подготовки на тренажерах. Поэтому российская компания UNIGINE, разрабатывающая профессиональные технологии 3D-визуализации, создала авиатренажер, который поможет пилотам МЧС лучше подготовиться к сложным и опасным миссиям по спасению лесов», — говорится в сообщении.

Действие разворачивается на виртуальной копии реальной местности рядом с Байкалом

размером 500х500 километров, воссозданной по реальным географическим данным и

спутниковым снимкам. Отмечается также, что в процессе создания тренажера

разработчики консультировались с инженерами КБ Бериева и одним из главных

конструкторов гидроплана Бе-200 — Германом Кобызевым, чтобы сделать

аэродинамическую модель и авионику самолета-амфибии как можно ближе к оригиналу

Новый тренажер создан на платформе UNIGINE 2 Sim — специальной версии для

профессиональных тренажерных систем. Кроме актуального сценария его отличает

реалистичная 3D-графика.

UNIGINE — международная компания из Томска, специализирующаяся на разработке

технологий 3D-визуализации и виртуальной реальности, основана в 2005 году. Разработчики

собственной программной платформы UNIGINE 2 и платформы для профессиональных

тренажеров UNIGINE 2 Sim, которыми пользуются более 150 корпоративных клиентов по

всему миру. Создатели популярных GPU бенчмарков Superposition, Heaven и Valley с

аудиторией в десятки миллионов пользователей.

Фото, видео: UNIGINE

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