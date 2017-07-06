В Томске создали тренажер для пожарной авиации
Специалисты томской IT-компании UNIGINE создали авиатренажер, который поможет пилотам МЧС лучше подготовиться к сложным и опасным миссиям по спасению лесов. Разработка будет представлена на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
«Самые сложные пожары невозможно потушить без авиации: только в Иркутской области за прошедшие
выходные самолет-амфибия Бе-200 и вертолет МИ-8 сбрасывали воду на горящие леса 26
раз. Такие вылеты требуют уникальной квалификации пилотов, которую невозможно развить
без продолжительной подготовки на тренажерах. Поэтому российская компания UNIGINE, разрабатывающая профессиональные технологии 3D-визуализации, создала авиатренажер, который поможет пилотам МЧС лучше подготовиться к сложным и опасным миссиям по спасению лесов», — говорится в сообщении.
Действие разворачивается на виртуальной копии реальной местности рядом с Байкалом
размером 500х500 километров, воссозданной по реальным географическим данным и
спутниковым снимкам. Отмечается также, что в процессе создания тренажера
разработчики консультировались с инженерами КБ Бериева и одним из главных
конструкторов гидроплана Бе-200 — Германом Кобызевым, чтобы сделать
аэродинамическую модель и авионику самолета-амфибии как можно ближе к оригиналу
Новый тренажер создан на платформе UNIGINE 2 Sim — специальной версии для
профессиональных тренажерных систем. Кроме актуального сценария его отличает
реалистичная 3D-графика.
UNIGINE — международная компания из Томска, специализирующаяся на разработке
технологий 3D-визуализации и виртуальной реальности, основана в 2005 году. Разработчики
собственной программной платформы UNIGINE 2 и платформы для профессиональных
тренажеров UNIGINE 2 Sim, которыми пользуются более 150 корпоративных клиентов по
всему миру. Создатели популярных GPU бенчмарков Superposition, Heaven и Valley с
аудиторией в десятки миллионов пользователей.
Фото, видео: UNIGINE