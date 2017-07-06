Мэр Томска поручил закончить ремонт ул.Учебной до понедельника

6 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В рамках прошедшего сегодня, 6 июля, выездного совещания мэр Томска Иван Кляйн поручил потребовал от ООО «Кузбассдорстрой», выполняющей ремонт во всю ширину проезжей части ул. Учебной, оперативного устранения замечаний контролирующих органов и завершения работ в максимально короткие сроки, сообщает пресс-служба мэрии.

И.о. заммэра – начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев сообщил, что на ул. Учебной запланирован двухслойный ремонт с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, повышающего износостойкость дорожного покрытия. Подрядчик зашел с фрезерованием позже установленного срока, отчасти объясняя это необходимостью повторных проектных изысканий. Сегодня городское управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта подготовит в адрес ООО «Кузбассдорстрой» претензию о срыве сроков выполнения работ. Если работы не будут выполнены до 10 июля, то подрядчика ожидают штрафные санкции.

По шести участкам ул. Учебной по поручению градоначальника ведутся работы по расширению заездных карманов.

«Ремонтная кампания на дорогах должна быть соотнесена с ремонтом коммунальных сетей и тепломагистралей. Нельзя укладывать асфальт, а потом его же срезать. Необходимо ужесточить контроль за ресурсоснабжающими организациями и их субподрядчиками, следить за тем, насколько оперативно и качественно они ведут работы и устраняют раскопки, только после этого мы можем заходить на ремонт дорог. Сегодня муниципальный Центр технического надзора контролирует только раскопки капитального характера, считаю, регламент нужно изменять, чтобы они могли курировать и текущие раскопки», — выразил принципиальную позицию в отношении последовательности ведения работ Иван Кляйн.

Также он потребовал привести в порядок пешеходные тротуары по ул. Учебная и выровнять их с уровнем проезжей части.

В это же время глава Кировского района Валентина Денисович сообщила, что инвестор – группа компаний «Лама» обустраивает по ул. Учебной, 48 автомобильную парковку и зеленую зону. Количество парковочных мест планируется увеличить здесь на 28 машин. Этот же инвестор благоустраивает парковку по ул. Котовского, 19.

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