Больничные клоуны поздравят пациентов детских больниц Томска с днем семьи, любви и верности

6 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности команда АНО «Партнеры по радости» поздравит маленьких пациентов детских больниц, их родителей и врачей, сообщают в организации.

Сегодня, 6 июля, в детской областной больнице волонтеры проведут творческий мастер-класс на развитие креативного мышления и мелкой моторики, 7 июля в детском отделении НИИ кардиологии – игровую программу.

«Наша команда регулярно работает в томских больницах с 2010 года, за это время накопился богатый опыт разработки интерактивных сценариев, адаптированных для маленьких пациентов. Особенно в такой праздник для нас важно подержать семьи, попавшие в непростую жизненную ситуацию», – поделилась руководитель социальных проектов АНО «Партнеры по радости» Мария Нисова.

В воскресенье, 9 июля, больничные клоуны и волонтеры станут частью четвертого ежегодного аниме-фестиваля «АНИМАШКИ». Гостей мероприятия игры, репризы, фокусы, флешмоб и благотворительная лавка от АНО «Партнеры по радости».

Напомним, АНО «Партнёры по радости» – автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и Сибири организацией было реализовано более 10 проектов и сотни социальных акций и мероприятий.

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