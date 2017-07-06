В Томске полицейские регулируют движение во время сбоя подачи электроэнергии

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 6 июля, в результате сбоя электроснабжения ряда районов города Томска, была нарушена работа части светофорных объектов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время сотрудники ГИБДД регулируют движение на оживленных участках дорог Томска, где произошло отключение электроэнергии.

УМВД России по Томской области обращает внимание участников дорожного движения на необходимость руководствоваться требованиями дорожных знаков и дорожной разметки, следовать правилам дорожного движения, быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах города.

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