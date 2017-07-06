Человек-паук возвращается к томскому зрителю

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

Сегодня, 6 июля, в томском «Киномире» стартует фантастический боевик «Человек-паук: Возвращение домой».

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

В «Киномире» его можно посмотреть до 19 июля включительно (но кто запретит им продлить). Время сеансов — тут.

Также в «Киномире» идет драма «Орбита 9», мультфильм «Гадкий я 3», триллер «Институт Роузвуд», боевик «Трансформеры: Последний рыцарь».

Расписание всех-всех сеансов по ссылке.

Видео: Youtube.com

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