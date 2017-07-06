Горячая вода вернулась в часть домов Октябрьского района Томска

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Подача горячей воды возобновлена после ремонта тепломагистралей в домах по ул. С. Лазо, Беринга и Суворова, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные «ТомскРТС».

Также горячая вода появилась накануне в домах по ул. И. Черных, Мичурина, Суворова, Новосибирская, Герцена, Тверская, Дзержинского, а также в пер. Карский и Сергея Лазо и по Иркутскому тракту. Всего подача горячей воды возобновлена в 1038 многоквартирных домах. 44 дома находятся в просрочке по причине неготовности внутридомовых систем к подаче воды и по другим объективным причинам. Сегодня в работе 766 многоквартирных домов.

В свою очередь вице-мэр Владимир Брюханцев отметил, что включение горячей воды должно всегда должно происходить днем и никогда ночью. Он также напомнил управляющим компаниям и районным администрациям о необходимости постоянного информирования населения о причинах задержки подачи воды.

По данным на 6 июля специалисты компании «ТомскРТС», подготовили к зиме третью часть тепловых сетей города. В настоящее время ремонт завершен на 236 км тепловых сетей города (37% от общей протяженности), из 386 км теплотрасс выведенных в ремонт в с начала ремонтной кампании (61% от общей протяженности). С начала летней кампании по подготовке к зиме сотрудники организации в ходе проведения гидравлических испытаний выявили и устранили 580 дефектов на теплосетях.

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