Томичам покажут документальный фильм о няне, которая оказалась гениальным фотографом

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2017 // Фото: Vk.com/atf_film1

В воскресенье, 9 июля, в Томске состоится показ документального фильма «В поисках Вивиан Майер» о женщине, которая всю жизнь работала няней, но при этом оказалась гениальным фотографом, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Вивиан Майер (1926-2009) всю жизнь работала няней, однако после смерти среди её вещей было обнаружено около ста тысяч фотографий, некоторые из которых являются настоящими шедеврами. Эта находка сделала Майер одной из величайших фотографов 20-го века. Этот фильм рассказывает о жизни женщины, которая вела такую необычную двойную жизнь», - говорится в сообщении.

Как сообщают организаторы, цель показа: собрать небольшое количество людей, интересующихся художественной фотографией, в непринужденной компании посмотреть фильм и обсудить увиденное, поговорить о необходимости публикации своих фотографий.

Посмотреть кино смогут все желающие, но количество мест ограничено. Поэтому необходимо подтвердить свое участие здесь. Показ пройдет в «Школе современной фотографии» (ул.Плеханова, 5а, 3 этаж) в 17.00.

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