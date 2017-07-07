Пьяный водитель без прав попал в ДТП в Томской области, погибла женщина

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера вечером, 6 июля, на трассе Камаевка — Асино ВАЗ-2106 попал в кювет. В результате ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 19.10 на 39-м километре трассы, в райне деревни Воронино-Яя. Здесь 23-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в правый кювет.

В результате происшествия 52-летняя женщина пассажир погибла на месте. В сообщении отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом не имел права управлять транспортным средством.

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