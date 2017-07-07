Все пострадавшие в перевернувшемся на томской трассе автобусе выписаны

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Все 17 госпитализированных после аварии на трассе Томск – Колпашево 12 июня закончили лечение, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника облдепартамента здравоохранения Александра Холопова.

По его словам, трое остававшихся в Томской областной клинической больнице пациентов выписались.

«Таким образом, все 17 госпитализированных сразу после аварии 12 июня успешно прошли лечение и отправились домой», — отметил глава облздрава.

Напомним, 12 июня, в Томской области перевернулся автобус с 27 пассажирами. В результате происшествия погиб 5-месячный ребенок, а также пострадал 21 человек, 4 из которых несовершеннолетние.

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