Часть заплывов на юношеском первенстве мира по плаванью в ластах пройдет на озере под Томском

7 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Организаторы первенства мира по плаванью в ластах среди юниоров, которое пройдет в Томске с 31 июля по 7 августа, задействуют озеро Рожнево для части заплывов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу облдепартамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Максима Максимова.

Основные заплывы пройдут в центре водных видов спорта «Звездный», который в 2016 году принимал финал кубка мира по плаванью в ластах.

«На первенстве будет дополнительные дисциплины — марафонский заплыв и смешанная эстафета на открытой воде, которые пройдут на озере Рожнево у деревни Березкино. Это уникальное, красивейшее место, оно отвечает всем параметрам для проведения соревнований», — сказал Максим Максимов.

По его словам, на озере пройдут индивидуальные заплывы в ластах на 6 км и смешанная эстафета 4×2 км.

«Озеро очень чистое, берег благоустроен, пляж отсыпан белым песком. Благодаря тому, что берег имеет форму амфитеатра, зрителям будет удобно наблюдать за соревнованиями», — отметил Максим Максимов.

В свою очередь руководитель главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что во время проведения соревнований на озере Рожнево будут дежурить спасатели.

«Ради соблюдения всех условий соревнований на воде будет работать спасательная лодка с небольшим мотором, чтобы не тревожить гладь воды», — подчеркнул Михаил Бегун.

Как сообщалось, первенство мира по плаванью в ластах пройдет в Томске с 31 июля по 7 августа, в соревнованиях примут участие сильнейшие подводники планеты в возрасте от 14 до 17 лет из 25 стран мира.

Организаторы первенства мира по плаванию в ластах — министерство спорта Российской Федерации, администрация Томской области и Всемирная конфедерация подводной деятельности (CMAS).

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