Власти Томской области ищут перевозчиков на три межмуниципальных маршрута

7 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В Томской области объявлен конкурс на три межмуниципальных маршрутана три межмуниципальных маршрута № 559 «Томск – Каргасок», № 518 «Томск – Белый Яр» и № 502 «Томск – Спасо-Яйское», охватывающие 75 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника облдепартамента транспорта, дорожной деятельности и связи Константина Белоусова, в настоящее время на маршрутах Томск – Каргасок, Томск – Белый Яр и Томск – Спасо-Яйское работают нелегальные перевозчики. Они используют переоборудованные микроавтобусы, не попадающие под категорию автобусов. Для обеспечения регулярного транспортного сообщения между областным центром и малыми населенными пунктами, расположенными на данных направлениях, необходимо девять автобусов малого класса. При этом до Каргаска и Белого Яра автобусы должны ходить ежедневно, до деревни Спасо-Яйское (Томский район), в которой проживает менее 200 человек, два раза в неделю.

«Прием заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам продлится до 31 июля. Рассмотрение заявок и подведение итогов состоятся 15 августа», — уточнил Константин Белоусов.

Протяженность маршрута № 559 «Томск – Каргасок» составляет 990 км в оба конца, маршрута № 518 «Томск – Белый Яр» — 658,4 км, маршрута № 502 «Томск – Спасо-Яйское» — 194,4 км.

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