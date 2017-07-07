Томичам покажут «Итальянские истории»

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2017 // Фото: Vk.com/aelita.tomsk

Фестиваль «Итальянские истории» проходит в томском зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78) с 7 по 16 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

«Итальянские истории» - это современные итальянские фильмы разных жанров, которые привлекут не только зрителей, интересующихся современным европейским кино. В сборник были отобраны лучшие итальянские картины последних лет, участники и победители многих европейских и региональных фестивалей Италии.

В рамках фестиваля томичам покажут комедии от самых знаменитых комиков Сардинии «Белое вино из Баббудойу», суперхит европейского проката, комедия, собравшая 8,3 млн. евро в Италии, «Захочу и соскочу» (Режиссер Сидней Сибилиа) с Эдоардо Лео и сицилийская комедия от самого известного на современной итальянской сцене комедийного дуэта Ficarra e Picone «Уедем к чертовой бабушке».

«Эти фильмы были выбраны как самые яркие представители жанра, влюбившие в себя европейских зрителей и возрождающие традиции комедии по-итальянски. Фильмы демонстрируются в оригинале с русскими субтитрами», — говорится в сообщении.

Сегодня и завтра, 7- 8 июля состоится показ художественного фильма «Захочу и соскочу». Главный герой – талантливый нейробиолог Пьетро Цинни – разработчик революционного алгоритма для моделирования теории органических молекул. Из-за экономического кризиса он теряет работу и, чтобы заработать, решает создать банду, подобной которой мир ещё не видывал. Для этого он собирает группу единомышленников - своих бывших коллег, которые, несмотря на свои знания, оказались на обочине общества и разрабатывает новый инновационный наркотик из веществ, не внесенных в список запрещенных Министерством здравоохранения. Успех приходит незамедлительно: наконец-то у них есть деньги, власть, женщины. Единственная проблема в том, как управлять таким коллективом.

Показ художественного фильма «Захочу и соскочу» состоится в «Аэлите» 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 июля в 19-00. Возрастное ограничение: 16+. Вход: 150 рублей.

Тэги/темы: