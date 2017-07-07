Насильника, нападавшего на девочек в Томске, отправили в психбольницу

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании и нападении на несовершеннолетних, перевели в психиатрический стационар, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, днем 2 сентября 2016 года подозреваемый изнасиловал девочку, которая шла в школу через лес вдоль железнодорожных путей. Для расследования была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытнейшие следователи-криминалисты. В ходе осмотра места происшествия были собрали улики: на одежде девочки обнаружены следы вещества бурого цвета, похожие на кровь, и иные следы биологического происхождения. На основе собранного биологического материала была проведена генетическая экспертиза и выявлен ДНК-профиль вероятного преступника.

В ходе расследования оперативники прочесывали местность по наиболее вероятному маршруту следования злоумышленника, на причастность к совершению преступления проверялись ранее судимые и проживающие в близлежащих районах лица. Параллельно был составлен фоторобот, позволивший привлечь к поискам широкую общественность. Однако эти меры не принесли результата.

Спустя неделю, утром 9 сентября, неподалеку от места предыдущего нападения произошло еще одно нападение.

«На этот раз пострадавшей удалось оказать сопротивление, не позволившее реализовать умысел злоумышленника», — говорится в сообщении.

По делу незамедлительно были назначены необходимые судебные экспертизы (медицинская, генотипическая, дактилоскопическая). Однако, учитывая характер преступления, выявить объективные, в том числе биологические следы, не представлялось возможным. Потерпевшая помогла составить субъективный портрет нападавшего, который полностью совпал с предыдущим описанием.

Следователи-криминалисты организовали осмотры местности по обоим случаям совершения преступления с применением обнаружителя скрытых видеокамер. С помощью новейшей криминалистической техники было установлено 47 камер наружного видеонаблюдения, с большинства из которых удалось изъять и проанализировать материал. На одной записей был зафиксирован вероятный преступник, но из-за низкого качества видео, рассмотреть его лицо не удалось. Позже следователи смогли найти более качественное изображение. Стоп-кадр с изображением преступника был распространен в средствах массовой информации и интернете.

Через несколько дней, 12 сентября, следователям позвонил гражданин, который узнал в разыскиваемом своего знакомого — коллегу по стройке. Им оказался мужчина 1979 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование. В тот же день злоумышленник был задержан и доставлен к следователю.

«Он дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на местах происшествий. Потерпевшие девочки его опознали. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В итоге следствию удалось собрать исчерпывающий объем доказательств совершения мужчиной вышеописанных деяний. Однако экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии невменяемости. В связи с этим его перевели в психиатрический стационар, а уголовное дело направлено в суд для применения меры медицинского характера.

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