«Томскнефть» посетили представители других нефтяных предприятий

7 июля 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

По итогам 2016 года «Томскнефть» стала лучшей в области энергоэффективности среди добывающих дочерних обществ компании «Роснефть». В связи с этим в 2017 году предприятие стало площадкой для обмена опытом в данной сфере для специалистов других нефтяных предприятий, не входящих в периметр «Роснефти».

С визитом на производстве «Томскнефти» побывали представители обществ «Газпромнефть-Восток», «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь», «Сургутнефтегаз», «Зарубежнефть». Так, 28 июня прошло совещание, в ходе которого участники встречи рассказали об энергетической политике своих предприятий, поделились опытом работы в области энергоменеджмента и энергосбережения.

На следующий день, 29 июня, состоялась поездка на Игольско-Таловое месторождение для посещения двух газотурбинных электростанций. Гостям рассказали о генерации электроэнергии, и показали оборудование, на котором работают энергетики «Томскнефти». На установке подготовки нефти гостям продемонстрировали теплообменник, получающий тепловую энергию от ГТЭС и направляющий ее на подогрев нефти.

Запуск теплообменника позволил исключить из процесса подготовки нефти печь ПТБ-10 и насосную внутренней перекачки нефти, благодаря чему технологический процесс стал более эффективен с точки зрения энергозатрат и безопасности.

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