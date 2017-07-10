Двое детей утонули в Томской области

10 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Архив ТО ПСС

В Томской области двое детей утонули в реке Симан Кожевниковского района. Их тела найдены, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о пропаже 10-летнего мальчика и 8-летней девочки в районе села Вороново поступило в минувшую субботу, 7 июля, в 19.10.

«Родители погибших находились неподалеку, но их внимание больше всего было приковано к спиртному, нежели к детям. Предоставленные сами себе, малыши пошли купаться и утонули», — говорится в сообщении.

На следующий день к поискам подключились водолазы Томской областной поисково-спасательной службы, которые и обнаружили тела пропавших.

Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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