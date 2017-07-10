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Менеджер томской ОЭЗ назначен руководителем департамента инновационной деятельности

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Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником областного департамента по инновационной деятельности Александра Осадченко, ранее возглавлявшего управление взаимодействия с резидентами ОЭЗ ТВТ «Томск», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предыдущий начальник департамента по инновационной деятельности Алексей Пушкаренко оставил госслужбу по собственному желанию.

Александр Осадченко родился в поселке Чернышевском в Республике Саха (Якутия) в 1981 году. В 2005 году окончил Томский политех по специальности «электрические машины и аппараты». В 2010-м получил степень кандидата технических наук.

С 2010 по 2017 год работал в АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск», с 2013 года — начальником управления взаимодействия с резидентами.Женат, воспитывает сына и дочь.

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