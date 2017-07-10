Иномарка врезалась в припаркованный ПАЗ в Томске, двое пострадали
10 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера днем, 9 июля, в Томске на Сенной Курье Suzuki Escudo врезался в припаркованный ПАЗ, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 13.10 на ул.Сенная Курья, 17. Здесь 53-летний водитель иномарки при движении по обочине столкнулся с автобусом.
В результате ДТП водитель иномарки и 60-летняя женщина-пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.
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