Иномарка врезалась в припаркованный ПАЗ в Томске, двое пострадали

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера днем, 9 июля, в Томске на Сенной Курье Suzuki Escudo врезался в припаркованный ПАЗ, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 13.10 на ул.Сенная Курья, 17. Здесь 53-летний водитель иномарки при движении по обочине столкнулся с автобусом.

В результате ДТП водитель иномарки и 60-летняя женщина-пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.

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