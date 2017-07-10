Томичи попали в топ-10 самых забывчивых пассажиров такси

10 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Cервис заказа такси «Максим»

Томск занял седьмое место в рейтинге городов, где обращения о забытых в такси вещах поступают чаще всего. Список составлялся на основе анализа количества оставленных вещей, проведенного сервисом заказа такси «Максим».

С начала 2017 года в офисы сервиса «Максим» в 178 городах России поступило боле 90 000 обращений с просьбой вернуть забытую в такси вещь.

«Это значит, что каждый час где-то в стране 20 человек оставляют личные вещи в салоне автомобиля. При этом в некоторых городах в течение года стабильно наблюдается высокое количество обращений», - говорится в сообщении.

За период выборки в Томске зафиксировано 2100 обращений. Чаще всего клиенты сервиса «Максим» оставляют в такси телефоны, документы, ключи, сумки. Бывают и необычные находки. Например, в Томске пассажиры забывали в такси пневматический автомат Калашникова и детский горшок.

Топ-10 городов России, где живут самые забывчивые люди:

Красноярск; Иркутск; Владивосток; Хабаровск; Барнаул; Ярославль; Томск; Улан-Удэ; Кемерово; Чита.

Тэги/темы: