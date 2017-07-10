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Томичи попали в топ-10 самых забывчивых пассажиров такси

Томские новости, такси забыли вещи вернуть вещи в такси Томичи попали в топ-10 самых забывчивых пассажиров такси

Томск занял седьмое место в рейтинге городов, где обращения о забытых в такси вещах поступают чаще всего. Список составлялся на основе анализа количества оставленных вещей, проведенного сервисом заказа такси «Максим».

С начала 2017 года в офисы сервиса «Максим» в 178 городах России поступило боле 90 000 обращений с просьбой вернуть забытую в такси вещь.

«Это значит, что каждый час где-то в стране 20 человек оставляют личные вещи в салоне автомобиля. При этом в некоторых городах в течение года стабильно наблюдается высокое количество обращений», - говорится в сообщении.

За период выборки в Томске зафиксировано 2100 обращений. Чаще всего клиенты сервиса «Максим» оставляют в такси телефоны, документы, ключи, сумки. Бывают и необычные находки. Например, в Томске пассажиры забывали в такси пневматический автомат Калашникова и детский горшок.

Топ-10 городов России, где живут самые забывчивые люди:

  1. Красноярск;
  2. Иркутск;
  3. Владивосток;
  4. Хабаровск;
  5. Барнаул;
  6. Ярославль;
  7. Томск;
  8. Улан-Удэ;
  9. Кемерово;
  10. Чита.
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