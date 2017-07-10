Томичи попали в топ-10 самых забывчивых пассажиров такси
Томск занял седьмое место в рейтинге городов, где обращения о забытых в такси вещах поступают чаще всего. Список составлялся на основе анализа количества оставленных вещей, проведенного сервисом заказа такси «Максим».
С начала 2017 года в офисы сервиса «Максим» в 178 городах России поступило боле 90 000 обращений с просьбой вернуть забытую в такси вещь.
«Это значит, что каждый час где-то в стране 20 человек оставляют личные вещи в салоне автомобиля. При этом в некоторых городах в течение года стабильно наблюдается высокое количество обращений», - говорится в сообщении.
За период выборки в Томске зафиксировано 2100 обращений. Чаще всего клиенты сервиса «Максим» оставляют в такси телефоны, документы, ключи, сумки. Бывают и необычные находки. Например, в Томске пассажиры забывали в такси пневматический автомат Калашникова и детский горшок.
Топ-10 городов России, где живут самые забывчивые люди:
- Красноярск;
- Иркутск;
- Владивосток;
- Хабаровск;
- Барнаул;
- Ярославль;
- Томск;
- Улан-Удэ;
- Кемерово;
- Чита.