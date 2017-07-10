Мэрия Томска требует от общества инвалидов вернуть грантовые средства на реабилитацию детей

10 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Администрация Томска подала в Арбитражный суд Томской области иск на 23 310 рублей к автономной некоммерческой организации «Движение социальной интеграции «Особая мода», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Директор организации, председатель томского отделения «Всероссийского общества инвалидов» Ирина Дорохова уточнила агентству «Интерфакс-Сибирь», что иск касается якобы нецелевого расходования средств гранта горадминистрации, полученного в 2015 году.

«Мы выиграли грант мэрии на оказание услуг по адаптации детей с инвалидностью. Услуги, в частности, включали в себя и занятия детей в бассейне. Дело в том, что в 2015 году в Томске не было бассейна, приспособленного для детей с инвалидностью, поэтому их возили в санаторий „Ключи“, который располагается в Томском районе», — сказала Ирина Дорохова.

По ее словам, администрация Томска одобрила грантовую заявку «Особой моды», в которой были указаны занятия в бассейне санатория «Ключи», а также впоследствии подписала все отчеты о проведенных работах.

«Теперь, спустя два года, мэрия Томска на основе проверки контрольно-ревизионного отдела требует с нас средства, направленные на занятия детей в бассейне, который находится за пределами города. Мы считаем, что потратили средства гранта по назначению, поэтому готовы отстаивать свою правоту в суде», — добавила Ирина Дорохова.

Автономная некоммерческая организация «Движение социальной интеграции «Особая мода» известна в Томске своей школой моделей с инвалидностью, а также одноименным конкурсом дизайнеров-модельеров по созданию модной одежды и аксессуаров для людей с особенными потребностями.

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