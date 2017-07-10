Томич украл у «Газпрома» 360 метров газопровода, выкопав и распилив недействующую ветку

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Полиция Томской области задержала подозреваемого в хищении неработающей трубы магистрального газопровода протяженностью 360 метров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального управления МВД.

Подозреваемым оказался ранее не судимый житель Томска 1970 года рождения, который с помощью спецтехники извлек трубу из земли, распилил на части и продал.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража», подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

В пресс-релизе отмечается, что дело было возбуждено после поступления заявления о хищении, причиненный ущерб составил более 550 тыс. рублей.

Полиция не раскрывает собственника трубы, однако через Шегарский район пролегает только один магистральный газопровод — «Нижневартовский ГПЗ — Парабель — Кузбасс», который эксплуатирует ООО «Газпром трансгаз Томск».

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