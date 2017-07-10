Транспортное предприятие, автобус которого перевернулся в Томской области, работало с нарушениями

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Прокуратура Парабельского района выявила несколько нарушений в работе местного автотранспортного предприятия. Поводом для проверки стало ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшее 12 июня, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

К проверке привлекались специалисты Госавтоинспекции и Госавтодорнадзора. Специалисты выяснили, что в нарушение закона два контролера технического состояния автотранспортных средств и диспетчер ООО «Парабельское АТП» не имеют необходимого образования. Отвечающий за обеспечение безопасности дорожного движения не прошел аттестацию на право занимать соответствующую должность.



В первом полугодии 2017 года руководство автопредприятия не организовало очередное повышение квалификации водителей автобусов. Также администрация общества не владело сведениями об отсутствии противопоказаний к управлению автобусами у некоторых водителей. В автобусах не устанавливались детские автокресла.



Также установлено, что на трех автобусах ООО «Парабельское АТП» без разрешения соответствующих органов было установлено газобаллонное оборудование, а перевозки пассажиров по междугородному автобусному маршруту между селами Парабель и Старица осуществлялись без установленного на автобус тахографа.



По итогам проверки в отношении директора ООО «Парабельское АТП» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.11.23 (выпуск транспортного средства на линию без тахографа), ч.1 ст.12.31.1 (осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам), ч.3 ст.14.1.2 (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) КоАП РФ. Виновному назначены наказания в виде предупреждения и штрафов на общую сумму 25 тыс. рублей.

Также предприятию внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности виновных. Представление внесено и начальнику местного отделения УМВД в связи с ненадлежащим проведением сотрудниками местного отделения ГИБДД контрольных мероприятий в отношении ООО «Парабельское АТП».

Напомним, 12 июня, в Томской области перевернулся автобус с 27 пассажирами. В результате происшествия погиб 5-месячный ребенок, а также пострадал 21 человек, 4 из которых несовершеннолетние.

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