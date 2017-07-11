Томские ученые создали защитный экран от вредного излучения мобильных телефонов

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые Томского госуниверситета разработали защитный экран для снижения вредного воздействия излучения от мобильных телефонов, сообщает пресс-служба вуза.

«Сейчас мощность сотовых значительно снизилась, но мы стали пользоваться ими гораздо чаще, чем раньше, поэтому эффекты, воздействующие на организм, со временем накапливаются, и последствия возникают через 5-10 лет», – говорит директор предприятия «Радиозащита-Т», доцент РФФ Григорий Кулешов.

Мотивом разработки экрана послужило заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что излучение мобильных телефонов по потенциальному канцерогенному воздействию можно включить в один список с выхлопами машин и хлороформом. В ряде исследований, проводимых ВОЗ, имеются данные, свидетельствующие о наличии связи между долговременным (более 10 лет) использованием сотовых телефонов и ростом числа возникновения различных злокачественных опухолей. Поэтому защита людей от вредного воздействия электромагнитного излучения является важной задачей.

Ранние версии защитного экрана производились на основе материалов из ферритов и углеродных наноструктур. Они имели толщину в несколько миллиметров и предназначались для использования в кармане рубашки (костюма) или футляре для сотового, располагаясь между телефоном и телом человека. Сейчас в качестве основы ученые выбрали магнитный микропровод диаметром 5-20 микрометров – это намного тоньше человеческого волоса. Экран состоит из сетки микропроводов с периодом 1-2 миллиметра и полимеров.

«Полученная в итоге пленка чуть толще листа бумаги, и это покрытие отражает вредные излучения. Экран дешевле предыдущих разработок, так как на него тратится меньше материалов и себестоимость получается меньше 100 рублей. При этом срок его службы не ограничен. Экран в первую очередь нацелен на сохранение здоровья детей, так как большинство из них уже с 7 лет имеют свои телефоны», – говорит Григорий Кулешов.

Ученые планируют получить патент на свою разработку.

ООО «Радиозащита-Т» занимается научными исследованиями и разработками в области создания композиционных радиоматериалов для радиоэлектронных систем и комплексов, строительной отрасли и бытового применения, с заданными параметрами (эффективность экранирования, мощность и частота излучения, широкополосность). Компания производит радиоматериалы, активно взаимодействующие с электромагнитным излучением (отражающие и поглощающие) СВЧ диапазона. Разработки были поддержаны Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программам УМНИК и СТАРТ.

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