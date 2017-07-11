В Аникино может появиться еще одна школа

В томском поселке Аникино в здании по ул.Басандайская, 41 может быть размещена новая школа. Такой вариант рассмотрели накануне участники выездного совещания, передает пресс-служба мэрии.

Кирпичное здание по указанному адресу было построено в 1960-х годах, в нем располагалась местная школа. По информации городского департамента образования, школа принимала учеников из пос.Аникино и детского дома «Орлиное гнездо». В 2007-2008 учебном году здесь обучались 52 человека при возможной вместимости обучения в одну смену 200 человек. Такая наполняемость школы стала экономически невыгодной, и было принято решение доставлять учеников в школу № 49. С 2011 года помещения находятся в оперативном управлении муниципального Центра социальных инициатив.

Сегодня эти помещения включены в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования «Город Томск» на 2014-2019 годы» в перспективе для обслуживания этого микрорайона. Рассматривая возможность повторного размещения по указанным адресам школы, сотрудники департамента образования провели анализ наполняемости сегодня близлежащих детских садов на присоединенных территориях. Из Аникино в школе № 49 сегодня обучаются почти 50 ребят. Поселковый детский сад № 54 посещают почти 100 детей из пос. Аникино, Геологов, Просторный. Таким образом, школа понадобится здесь только в начале 2020-х гг.

В помещении установлены пластиковые окна, обновлена система отопления и канализации с антисептическим устройством. По предварительной визуальной оценке городского департамента капитального строительства, каркас зданий крепкий, не имеет дефектов, опасность представляют только спортивный зал и переход к нему. Несколько лет назад здесь жили студенческие городские отряды в летний трудовой сезон.

«В будущем недопустимо приводить это здание в запустение, уже сегодня нужно четко решить: оно нужно городу в качестве школы или экономически выгоднее его реализовать, чтобы построить школу в другом месте. Если все же решим восстанавливать учебное заведение, то и сметы будем составлять под него и выходить на экспертизу» – подчеркнул Иван Кляйн.

Он поручил специалистам департамента управления муниципальной собственности и департамента капитального строительства составить предварительную смету капитального ремонта зданий, а также проработать возможность продажи помещений или участка со сносом зданий.

Тэги/темы: