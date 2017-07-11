В Томске выбрали лучшего пожарного (ФОТО)

11 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске прошел ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди сотрудников и работников МЧС России, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

За звание лучшего боролись огнеборцы подразделений федеральной противопожарной службы региона. Конкурсные испытания включали в себя проверку теоретических знаний (вопросы по пожарной тактике, охране труда, оказанию первой помощи), практических навыков (100-метровая полоса с препятствиями, вязка двойной спасательной петли, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни), и физической подготовки (подтягивание, челночный бег, бег на дистанцию один километр).

По итогам регионального этапа смотра-конкурса лучшим пожарным стал Александр Бурмистров (пожарно-спасательная часть № 12 Томска). Лучшим начальником караула признан Александр Сергеев (пожарно-спасательная часть № 1 Томска). Звание лучшего работника досталось пожарному из Бакчара (пожарно-спасательная часть №2) Александру Жмудю.

Теперь победителям предстоит отстаивать звание «лучших» на Всероссийском этапе конкурса.

Фото: ГУ МЧС по Томской области.

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