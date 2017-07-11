Около сотни талантливых школьников съедутся в Томск на инженерно-конструкторский конкурс

11 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Всероссийский инженерно-конструкторский конкурс «Лифт в будущее» пройдет в Томске 11—23 июля на базе Томского физико-технического лицея, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора Института инноваций в образовании Томского госуниверситета Елену Суханову.

Организаторами конкурса являются некоммерческое партнерство «Лифт в будущее», созданное АФК «Система»; ТГУ и департамент по общему образованию Томской области.

«В рамках мероприятия будут организованы мастерские-лаборатории по направлениям: биомедицина, новые материалы, IT, робототехника, космос, энергетика, в которых школьники будут работать под руководством ученых и экспертов из крупных компаний. Все проекты направлены на решение наиболее острых проблем и актуальных задач российской экономики», — сказала Елена Суханова.

По ее словам, участниками конкурса станут около сотни школьников 14–17 лет во всей России, которые успешно участвовали в олимпиадах по естественно-научному, физико-математическому и техническому направлениям.

«Победители смогут принять участие в всероссийской инженерно-конструкторской школе „Лифт в будущее“, которая состоится осенью 2017 года в Всероссийском детском центре „Орленок“. Кроме того, служба тьюторов ТГУ будет встраивать этих детей в работу наших факультетов и лабораторий», — подчеркнула Елена Суханова.

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