Томичам предлагают сообщить об открытых люках в специальном сервисе

11 июля 2017 / Томский Обзор

На сайте ООО «Томскводоканал» появился сервис по подаче заявок об обнаружении открытых люков колодцев, сообщает пресс-служба предприятия.

«Если вы увидели люк с плохо закрытой или отсутствующей крышкой, перейдите на главную страницу сайта компании и выберите раздел «Открытый люк?». Далее необходимо заполнить небольшую анкету, указав в ней место опасного объекта», — говорится в сообщении.

После получения сообщения аварийно-диспетчерская служба компании направит бригаду по указанному адресу.

«В городе есть несколько организаций, которые обслуживают коммуникации. Ответственность за содержание и ремонт несет та организация, на балансе которой стоит колодец», — отмечают в пресс-службе.

По данным предприятия, за июнь 2017 года в аварийно-диспетчерскую службу поступило 119 обращений об открытых колодцах. 79 таких обращений касалось люков канализации и водопровода. По этим заявкам были оперативно проведены работы. Остальные 40 колодцев не состояли в хозяйственном ведении компании, и заявки были сразу же переданы владельцам коммуникаций.

Также сообщить об открытом или плохо закрытом люке можно по телефону 90-50-90.

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