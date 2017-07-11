В ТГУ впервые поступает 13-летний абитуриент

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2017 // Фото: Tsu.ru

В Томский госуниверситет впервые подал документы 13-летний абитуриент – Петр Пантилов из Якутска (Республика Саха). По результатам ЕГЭ он набрал 233 балла и хочет поступить на химический факультет, сообщает пресс-служба вуза.

«Химия всегда была его любимым предметом в школе, и Петя участвовал во многих олимпиадах – это Сибирская межрегиональная, Дальневосточная и другие», – говорит мама 13-летнего абитуриента Наталья Винокурова

Петр окончил Авторскую школу Н. А. Алексеевой с золотой медалью. Он прошел курс интенсивного обучения по специальной методике, которая предполагает индивидуальный подход и интенсивный стиль преподавания.

«Вместе с Петей выпускались дети по 14-15 лет, кроме того, было восемь 13-летних выпускников. Все они окончили школу с отличием. Петя хорошо сдал экзамены и в сумме набрал 233 балла, нам сказали, что у него хорошие шансы поступить и в будущем стать химиком-исследователем», – говорит Наталья Винокурова.

По словам мамы абитуриента, она собирается сопровождать сына, когда он приедет учиться в другой город. Она считает, что разница в возрасте с другими первокурсниками не станет проблемой и что ее сын готов к этому.

«В связи с возрастом абитуриента возникли вопросы с занесением его в систему, так как обычно используются паспортные данные, но мы загрузили данные его свидетельства о рождении. Кстати, аттестат ему выдан также по данным свидетельства о рождении», – говорит начальник Управления нового набора, ответственный секретарь приемной комиссии ТГУ Евгений Павлов.

На сегодняшний день в ТГУ подано более 10000 заявлений, по количеству лидируют Институт прикладной математики и компьютерных наук(1314 заявлений, бакалавриат, очно), исторический факультет (840 заявлений, бакалавриат, очно) и Институт экономики и менеджмента(731 заявление, бакалавриат, очно).

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