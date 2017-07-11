Полицейские нашли подростка, повредившего троллейбус на одной из остановок Томска

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские нашли подозреваемого в повреждении троллейбуса на одной из остановок Октябрьского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о повреждении общественного транспорта поступило в полицию в начале июля. Позже был найден подозреваемый - им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 15-летний молодой человек.

По предварительным данным, подросток бросил камень в проезжающий мимо троллейбус, а затем скрылся. Сумма причиненного молодым человеком ущерба оценивается примерно в 5 тыс. рублей.

По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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