Томских предпринимателей 22 раза оштрафовали за торговлю на Новособорной

11 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

За два месяца в Томске составили 22 протокола по факту торговли на пл.Новособорной, сообщает пресс-служба мэрии.

«Статус особо охраняемой территории подразумевает запрет размещения на площади коммерческих объектов. Решение о присвоении Новособорной такого статуса принято Думой Томска 3 февраля 2015 года», — говорится в сообщении.

С начала мая в ходе ежедневных рейдов и дежурств специалистов администрации Советского района в выходные и праздничные дни составлены 22 протокола по фактам несанкционированной торговли и оказания услуг. Согласно региональному КоАП, штрафы за такое нарушение составляют от 1 до 2,5 тыс. рублей.

В пресс-службе добавляют, что утвержденная схема размещения нестационарных объектов на территории города разрешает торговлю и оказание услуг за пределами расположенного на площади сквера. На сегодня администрацией Советского района заключены с предпринимателями 9 договоров об осуществлении ими коммерческой деятельности по продаже воздушных шаров, кваса, сувенирной продукции и мороженного на Новособорной.

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