Пятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 10 июля, в Томске под колеса Toyota Camry попал 5-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 19.00 на ул.Бирюкова, 26. Здесь при движении по придомовой территории 28-летняя женщина-водитель сбила ребенка. С травмами пострадавший госпитализирован. На улице ребенок находился без сопровождения взрослых.

Также в сообщении отмечается, что водительский стаж женщины, управлявшей иномаркой, 4 месяца.

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