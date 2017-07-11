Девушки-связистки приняли присягу в ТГУ

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2017 // Фото: Tsu.ru

На территории Института военного образования приняли присягу студентки, завершающие обучение на военной кафедре. Томский госуниверситет – единственный вуз Томска, где военную специальность могут получить девушки.

Как сообщает пресс-служба вуза, обучение на военной кафедре закончили восемь студенток физико-математических факультетов. Они обучались по специальностям для войск связи Вооруженных сил РФ. Девушки сдали госэкзамены и сейчас проходят в Томске учебные сборы. После этого состоится итоговая аттестация, и студенткам будет присвоено офицерское звание «лейтенант» с последующим зачислением в запас.

Обучение девушек на военной кафедре ТГУ ведется с 2008 года, когда в университете был создан Институт военного образования. С напутствиями и поздравлениями к будущим лейтенантам обратился директор Института военного образования генерал-майор юстиции запаса Вячеслав Семенченко. Начальник военной кафедры полковник Олег Соколянский отмечает, что каждый год как минимум одна девушка уходит служить по контракту.

«Мы единственные в городе, кто готовит девушек для военных специальностей. Сейчас наши выпускницы работают в воинской части в Юрге, в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации и в других местах», – говорит полковник Соколянский.

По словам полковника, на военной кафедре не испытают сложностей с набором девушек – каждый год количество желающих пройти обучение превышает 50 человек. Однако поступить удается далеко не всем, и в первую очередь по медицинским показателям.

«К ним предъявляются такие же требования, что и к мальчикам. Поэтому медкомиссию проходит только одна пятая часть», – отмечает Олег Соколянский.

Олег Анатольевич добавил, что 218 юношей, заканчивающих военную кафедру, также сейчас на учебных сборах в Юрге, Новосибирске и Ульяновске. 15 и 16 июля они примут присягу в частях, в которых находятся.

Тэги/темы: