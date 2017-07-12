Работницы северского банка, укравшие из кассы почти 5,5 млн рублей, получили условные сроки

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Северский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудницам банка, укравшим из кассы крупную сумму денег, сообщает пресс-служба томского облсуда.

Хищение произошло в январе 2013 года. Тогда обвиняемые "вступили в предварительный сговор" и украли из кассы банка 5 428 196 рублей, 73 копейки. Украденное они поделили между собой и потратили по своему усмотрению.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил одну к 4 годам условно с испытательным сроком 4 года, вторую – на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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