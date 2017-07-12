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Работницы северского банка, укравшие из кассы почти 5,5 млн рублей, получили условные сроки

Томские новости, Судебные дела, суд услонвый срок украли кассиры банка воры приговорили Северск Работницы северского банка, укравшие из кассы почти 5,5 млн рублей, получили условные сроки

Северский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудницам банка, укравшим из кассы крупную сумму денег, сообщает пресс-служба томского облсуда.

Хищение произошло в январе 2013 года. Тогда обвиняемые "вступили в предварительный сговор" и украли из кассы банка 5 428 196 рублей, 73 копейки. Украденное они поделили между собой и потратили по своему усмотрению.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил одну к 4 годам условно с испытательным сроком 4 года, вторую – на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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