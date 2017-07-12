Премьера нового сезона «Игры престолов» пройдет в томском пабе

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

В понедельник, 17 июля, в Томске в ирландском пабе «Harat`s» (ул. Источная, 42) стартуют показы нового, седьмого сезона сериала «Игра престолов».

В пабе часто транслируют спортивные матчи, а в прошлом году в качестве эксперимента запустили серии шестого сезона «Игры престолов».

«Пробовали показывать разные фильмы, но приходили только самые киноманы. Года два назад показывали несколько серий „Настоящего детектива“, но сериал слишком мрачный и тягучий. А „Игра престолов“ — самый топовый сериал на данный момент — вокруг него столько разговоров, споров, да и среди нас много фанатов», — отмечает арт-директор Николай Прокофьев.

Хоть просмотр начался и не с первой серии, к концу сезона желающие посмотреть заполнили все столы в пабе. Вместимость заведения — 120 человек сидя (150 стоя).

В прошлом году паб устраивал интерактив — пить каждый раз, когда на экране умирает кто-то из известных героев, когда говорят «Зима близко». В этом году фанаты сериала также не останутся без развлечения: заведение собирается делать тематические коктейли, связанные с «Игрой престолов». Таким образом каждый посетитель сможет и посмотреть любимый сериал, и попробовать его на вкус, а после показа обсудить сюжетные перипетии с единомышленниками и «коллегами» по фандому.

Показы будут проходить по понедельникам, в день премьер новых серий, в 20.00.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. В США премьера предпоследней, седьмой части сериала состоится 16 июля.

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